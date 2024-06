An Pfingsten haben Starkregen und Hochwasser vielerorts Chaos verursacht. Auch die Südeifel ist getroffen worden. Besonders schwer: das private Ofen- und Eisenmuseum in Hüttingen bei Lahr. Ein Kleinod mit mehr als 50.000 Ausstellungsstücken, das Brigitte und Theo Lukas über Jahrzehnte mit eigenen Mitteln und unbändigem Sammlerwillen aufgebaut haben. Jetzt versuchen die beiden privaten Museumsbetreiber mit Helfern zu retten, was noch zu retten ist.

Wer helfen will mit Spenden oder beim Aufräumen und Wiederaufbauen, kann Kontakt zum Ofen- und Eisenmuseum in Hüttingen bei Lahr über die Internetseite des Museums aufnehmen oder direkt per Telefon: +49 (0) 65 66 85 42. https://www.ofen-und-eisenmuseum.de/