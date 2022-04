per Mail teilen

Flüge und ganze Reisen müssen wegen der anhaltenden Pandemie storniert werden. Und die, die noch ins Ausland geflogen sind, sitzen unter Umständen dort fest aufgrund von zwischenzeitlich verhängten Ein- oder Ausreisestopps. Was können sie tun? Welche Rechte und Möglichkeiten haben Verbraucherinnen und Verbraucher in dieser Situation?

Diese und weitere Fragen zum Thema Reiserecht in Zeiten von Corona können Sie Frau Dr. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz stellen. Sie beantwortet sie live in der Sendung am 31. März.

Schicken Sie uns dafür Ihre Fragen vorab.