Die Bilder aus den überfüllten Kliniken und Intensivstationen in Italien, Spanien und den USA sowie die hohe Zahl der Todesfälle schockieren und beschäftigen viele Menschen. In Deutschland sind die Zahlen von verstorbenen Patienten bisher moderat – verglichen mit üblichen Grippewellen.

Wie sieht es aktuell aus auf den Intensivstationen der Unimedizin Mainz?

Prof. Dr. Christian Werner, Direktor der Klinik für Anäesthesiologie in Mainz, beantwortet am Montag, 30.3., live in der Sendung Fragen, die Sie uns vorab schicken können.

Schicken Sie uns dafür jetzt schon ihre Fragen vorab.