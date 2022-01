Corona verstärkt das Aussterben der Innenstädte in Rheinland-Pfalz

Innenstädte verödeten schon vor der Pandemie, verloren Kunden an den Online-Händel und an Ketten.Corona wirkt jetzt lediglich wie ein Brennglas oder Beschleuniger. Die Einzelhändler generieren keine Einnahmen mehr, es droht eine Insolvenzwelle. So auch in Wissen, wo der Bürgermeister zusammen mit seinen Kollegen im Landkreis Altenkirchen einen Hilferuf ans Land geschrieben hat.