Ohne die verstorbene Queen Elizabeth II. wäre die Welsh Corgi Pembroke Hunderasse ausgestorben. Ihr zu Ehren fanden am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, weltweit Corgi-Paraden statt. So auch auf der Maximilianstraße in Speyer mit etwa 30 Hunden und einem Dudelsackspieler.