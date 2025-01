Mysteriöses Loch Auf Sportplatz in Steinwenden +++ Westerwälder Albert Keller ist seit 65 Jahren Priester +++ Reportage: Dinkelernte in der Vulkaneifel +++ Moritz ist Gesundheits- und Krankenpfleger in Trier +++ Room Tour: Das alte Bauernhof von Oma Apollonia +++ Retro: Skifahren in den 60ern +++ Gut zu Wissen: Superfood Lauch +++ Hierzuland: Willroth