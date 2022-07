Rettung aus der Luft: Im Helikopter zum Unfallort mit der ADAC-Luftrettung

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fliegt die Crew des ADAC-Helikopters "Christoph 23" in einem Radius von 50 Kilometern, um in Not geratenen zu helfen. Der Automobilclub kooperiert seit1999 mit der Bundeswehr in Sachen Notfallrettung. Dabei erleben die Retter oft dramatische Szenen.