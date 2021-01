per Mail teilen

An der berufsbildenden Schule in Lahnstein lernen die Jugendlichen von einem Notarzt nicht nur den richtigen Rhythmus bei der Herzdruckmassage, sondern auch Hemmungen zu überwinden. "Prüfen, rufen und drücken" - also Atmung prüfen, Hilfe rufen und auf den Brustkorb drücken. Das ist die Formel, auf die es im Notfall ankommt.