Bei diesem Sport haben Reiterinnen und Reiter ihr Pferd einhändig im Griff

Die 25-jährige Mirjam Gall ist ein Shooting-Star in der Working Equitation - einhändiges Arbeitsreiten in einzelnen Disziplinen, die der Jahrhunderte langen Arbeit berittener Rinderhirten in Südeuropa entspringen.

In den USA entwickelte sich daraus das Westernreiten. Die Prüfung besteht aus vier Teilen: einer Dressuraufgabe, der Arbeit mit Freilandrindern und einem Parcours. In diesem Parcours müssen verschiedene, spektakuläre Aufgaben erledigt werden - einmal nach Zeit und einmal nach Stil bewertet. Alle Prüfungen müssen einhändig geritten werden.