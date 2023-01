per Mail teilen

Der Lohnsfelder Bäcker Michael Hörhammer bleibt seit Wochen auf seinen Broten sitzen, weil die Kundschaft den Laden nicht mehr erreichen kann. Doch Aufgeben ist keine Option. Aus 480 Kilo unverkauften Brotlaiben gärt gerade der Lohnsfelder Schnaps-Brotler. Zudem tüfteln er und Frau Angela an weiteren Ideen, um die Bäckerei im Jahr 2023 wieder in bessere Zeiten zu führen. Und auch das Personal ist kreativ: In der Backstube kursiert die Idee, für einen Bäcker-Kalender zu posieren - halbnackt...