In Meuspath hat der mittlerweile emeritierte Astronomieprofessor Uli Klein ein Privatobservatorium in seinen Garten gebaut mit allem, was man zum Sternegucken so braucht.

Und auch, wenn er keine Vorträge mehr in Hörsälen hält, so liebt es der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel, den Menschen das Geschehen im Weltall etwas näher zu bringen.

Astronomische Vereinigung Vulkaneifel