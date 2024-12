Weihnachtszeit ist Familienzeit, Zweisamkeit und Gemeinsamkeit. „All I want for Chrismas is you” und der Weihnachtsklassiker „Last Christmas“ präsentiert in eigener Form von Künstler:innen aus Rheinland-Pfalz: Viktoria Schomer, Wittlich (Eifel), Michèle Kristin Gärtner, Koblenz, Roman Lob, Neustadt/Wied (Westerwald), Tim Dönges, (Vettelschoß/Westerwald), Julianna & Teresa Townsend, Klein-Winternheim (Rheinhessen), Léonard Schindler, Undenheim (Rheinhessen), Carla Peters, Mainz, Daniel Staub, Zweibrücken, Henrik Hein, Chorakademie Kastellaun, Margareta Köllner, Gemünden (Hunsrück) Frederick Punstein, Schneckenhausen (Pfalz), X-Hells, Gundersheim (Rheinhessen), AVA, Koblenz, Carsten Braun, Gemünden (Hunsrück), Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern, Meine Rock Kwien Rica, Wittlich (Eifel) Susanne Graß, Haßloch (Pfalz), Chor Cantando (Messerich/Eifel), Deutsche Radio Philharmonie (Saarbrücken Kaiserslautern) und viele weitere mehr.