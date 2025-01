per Mail teilen

Kennerinnen und Kenner gesucht! Vom 20. bis 24. Januar 2025 fragen wir: "Kennst du Rheinland-Pfalz?"

Vom 20. bis 24. Januar 2025 stellen wir jeden Tag vorab online auf dieser Seite und dann abends um 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland-Pfalz eine rätselhafte Sehenswürdigkeit in unserem Land vor, die Ihr erraten sollt.

Die Auflösung gibt es am Freitag, den 24. Januar 2025. Zu Beginn der Sendung geben wir eine Telefonnummer bekannt, unter der Ihr anrufen und Eure fünf Lösungen durchgeben könnt. Aus allen richtigen Anrufen wird am Ende der Sendung die Gewinnerin oder der Gewinner gezogen und per Los ermittelt – und natürlich werden alle Rätsel aufgelöst.

Zu gewinnen gibt es eine Wanderung für zwei Personen mit unserem Landesschau-Moderator Holger Wienpahl.