Wie praktisch wäre es manchmal, wenn ein Roboter die Küchenarbeit übernehmen könnte? Auch in den 60ern träumten Küchenkonstrukteure schon von einer elektronisch gesteuerten Küche, in der die Hausfrau nur noch ein paar Knöpfe drücken muss. Wir schauen in unser Archiv. Die Küche der Zukunft – voll retro, oder nicht?