Ein 1.300 Seiten schweres Buch von 1558 beschäftigt derzeit das Buchbinderpaar Hedwig und Klaus Müller. Etwas wie das, was sie jetzt auf dem Tisch in ihrer Werkstatt in Nussdorf bei Landau haben, haben sie noch nicht gesehen.

Deshalb wussten sie erst gar nicht, dass es so wertvoll ist, erklärt Klaus Müller: "Erst in dem letzten Vierteljahr haben wir uns beim Restaurieren damit beschäftigt, dass es so etwas besonderes ist. Das hatten wir gar nicht anfangs gewusst. Man geht davon aus, dass diese Auflage ein paar 40.000 mal gedruckt wurde, aber es sind nur noch wenige komplett erhalten."

Die sogenannte Cosmographie ist ein Lexikon mit dem Wissen über alle damals bekannten Kontinente. Jedes Detail ist wichtig, damit das Buch genau so wiederhergestellt wird, wie es damals aussah. Bei diesem Schmuckstück arbeiten die beiden besonders penibel, denn der Wert des Buches ist unschätzbar.

"Dieser Kunde ist ein Büchersammler. Er sammelt Reisebeschreibungen. Und der Mann hat Geld ohne Ende. Und der kann sich das leisten. Das Buch zu restaurieren kostet ungefähr 3.000 Euro unsere Arbeit. Aber der ideelle Wert ist viel mehr wert," sagt denn auch Buchbinder Klaus Müller nicht ohne Stolz.

