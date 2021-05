Allein im Museum? Das sind zurzeit nur die Mitarbeiter, die sich tagtäglich immer noch um die Kunstwerke und Exponate kümmern. Und wir treffen sie – einzeln, mit Abstand – um sie zu fragen: Welches Exponat bedeutet ihnen am meisten, was ist daran für sie so kostbar? Was gibt es ihnen, jeden Tag ihrem Lieblingswerk so nah kommen zu dürfen? Die Antworten sind so unterschiedlich wie die Kunstwerke und ihre Bewahrer selbst. Aber alle wissen: Es tut gut, die Werke in ECHT zu sehen und nicht nur auf Abbildungen oder im Internet.