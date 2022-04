per Mail teilen

Geistesgegenwärtig schickt Jugendherbergsleiter Oliver Piel alle Gäste in der Hochwassernacht ins erste Stockwerk. Dort sind auch alle und alles unversehrt geblieben, nicht so im Erdgeschoss. Doch am 1.11. soll sie wieder öffnen.

Bis dahin soll sie Unterschlupf sein für Mitarbeitende, die ihre Wohnung in den Fluten verloren haben, und Menschen, die beim Wiederaufbau des Ahrtals helfen.