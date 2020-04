per Mail teilen

Abstandskontrolle in der Coronakrise

Das sommerliche Wetter zieht viele an die Luft. Das Problem hierbei: Die Kontaktbeschränkung aufgrund der Corona-Krise. Die Ordnungsämter kontrollierten auch in Lahnstein, ob sich an die Vorgaben gehalten wurde.