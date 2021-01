Jan Philipp Bleeke kommt aus Bielefeld, ist gelernter Kaufmann und hat Marketing studiert - bevor er Winzer an der Mosel wurde - ohne schlecht bezahlte Saisonarbeitskräfte, sondern mit einer Solawi, einer solidarischen Landwirtschaft.

In der Wein-Solawi übernehmen die Mitglieder gemeinsam alle Kosten für die Herstellung: Pacht, Geräte, und den Lohn für den Winzer. Alle haben an der Produktion von Anfang an teil und machen den Wein zu ihrem eigenen - nicht nur finanziell. Die Gemeinschaft teilt alles miteinander - Höhen und Tiefen, Erfolg und Risiken - und am Schluss natürlich den Wein.