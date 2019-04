Stefanie Giesinger als Kassiererin

Vor fünf Jahren wurde die damals 17-jährige Stefanie Giesinger aus Kaiserslautern "Germany's next Topmodel". Mittlerweile modelt sie für Weltmarken der Modebranche. Für eine Spendenaktion bediente sie in Kaiserslautern in einer Drogeriemarktkette die Kasse.