Bis zuletzt in seiner vertrauten Umgebung bleiben - das ist der Wunsch vieler Senioren. Doch meistens ist der letzte Wohnort ein Pflegeheim weit weg von Angehörigen und dem vertrauten Heimatort. In Neuburg am Rhein haben Bürger 2018 etwas gegen diese Aussicht getan und mit Erfolg eine Pflege-WG gegründet. mehr...