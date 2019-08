In Kasbach wackeln die Wände

"Wie ein kleines Erdbeben", so beschreiben die Einwohner in Kasbach den Moment, wenn im nahen Basaltwerk gesprengt wird. Es klirren aber nicht nur Gläser im Schrank, vielmehr entstehen an den Hauswänden Risse. Und in letzter Zeit haben diese Schäden zugenommen.