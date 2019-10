per Mail teilen

Der mehr als 100 Jahre alte Kiosk am Stadtpark in Kaiserslautern soll als Denkmal ins Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Die 32.000 Euro dafür sollen über Crowdfunding gesammelt werden, dass "Ein Kiosk auf Reise" gehen kann. Die Zeit drängt, sonst geht verloren, was für manche ein Stück Kindheitserinnerung ist.