Rebekka, eine mutige, junge Frau, hatte jahrelang mit der Angst zu kämpfen, dass sie sich nicht stark genug fühlt fürs Leben. Bis sie Hilfe fand in der DRK Einrichtung La Casita in Alzey. Jetzt zieht sie sogar mit ihrem kleinen Sohn in ihre erste gemeinsame Wohnung.