Moderator Jens Hübschen und Profikoch Frank Brunswig begeben sich zu Fuß, begleitet von zwei Eseln, auf Genusstour durch Rheinland-Pfalz: fünf Tage, fünf Regionen, fünf Landgasthöfe.

Los geht es im Naturpark Südeifel, im Gutland. Das Klima hier ist mild, fast schon mediterran - eine ideale Umgebung für Wanderer und Radfahrer. Hier sind Frank Brunswig und Jens Hübschen ins Restaurant Herrmanns eingeladen, in eine echte, 700 Jahre alte Burg mit Wassergraben, Zugbrücke und mächtigem Burgfried: die Rittersburg.

Eine Burg wie aus dem Bilderbuch, Heimat des Restaurants "Herrmans": Burg Rittersdorf. SWR

Gastgeber an diesem besonderen Ort sind Sylvia und Achim Herrmann. Regionale Produkte zu verarbeiten, ist ihnen besonders wichtig, allerdings kochen sie daraus nicht unbedingt regionale Gerichte...

Sylvia und Achim Herrmann (r.), die Gastgeber im "Herrmanns" auf Burg Rittersdorf, werden für die Dreharbeiten vorbereitet. SWR

Und das macht "Landgenuss" aus: einfach losziehen, der Gastfreundschaft im Land begegnen, regionale Produkte kennenlernen, sich inspirieren lassen. Raus aus den vier Wänden, rein in das sommerliche genussreiche Leben - in dem Land, in dem die Menschen sich gemeinsam an den Tisch setzen.

So entsteht Landgenuss - Bilder von den Dreharbeiten