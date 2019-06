Kleine Kickerinnen suchen Nachwuchs

per Mail teilen

Die Mädels der E-Jugend vom Ingelheimer Sportverein haben Nachwuchssorgen. Es gibt einfach zu wenig kickende Mädchen. Und so spielen sie in ihrer Klasse fast nur gegen Jungs. Die Frauen in der Fußball-Nationalelf sind ihre Vorbilder und sie drücken ihnen für die WM natürlich die Daumen.