So zähmt man einen Mustang in 100 Tagen

Vor 100 Tagen kaufte Carina Hinsche aus Borscheid im Westerwald in den USA ein Wildpferd, das vorher noch nie bei Menschen gelebt hatte. Bei einem Wettbewerb zeigte der Mustang jetzt, was ihm die Pferdetrainerin in der kurzen Zeit beigebracht hat.