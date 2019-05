"Rocket Man" katapultierte den Sänger Anfang der 70er Jahre endgültig auf die internationale Bühne. Der gleichnamige Kinofilm über Elton Johns Leben startet in Deutschland offiziell am 30. Mai 2019 - SWR1 Rheinland-Pfalz zeigte das Biopic bereits am 28. Mai im Koblenzer "Kinopolis". mehr...