Ärger um wild geparkte Lkw

In Rheinland-Pfalz fehlen geschätzte 1.500 Parkplätze für Lkw. An Wochenenden stellen die Fahrer ihre Brummis deshalb immer häufiger in Gegenden ab, wo es eigentlich nicht erlaubt ist. In Stromberg im Hunsrück sind die Einwohner davon völlig genervt.