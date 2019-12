Der Monrealer Adolf Nehren ist auch im hohen Alter noch ein begeisterter und erfolgreicher Leichtathlet. Er ist mehrfacher Welt- und Europameister in der Leichtathletik. Jetzt beendet er seine Karriere. Wir besuchen Ihn und blicken mit Ihm auf seine erfolgreiche Karriere zurück. Gehen mit Ihm an die Trainingsorte in seiner Heimat und stöbern in den Fotos, die seine Sportkarriere dokumentieren