Tagsüber Metzgerei, abends Showbühne

Die Glamourwelt der Showbühne betritt Anja Beck-Harth regelmäßig nach einem anstrengenden Arbeitstag in ihrer Metzgerei. Die Rheinhessin eifert ihrem Vorbild Joy Fleming so sehr nach, dass sie in Mannheim den Joy-Fleming-Preis gewann.