Der zehnjährige Jens wog bis vor kurzem noch 72 Kilogramm. Jetzt hat er schon abgenommen und gelernt, sich bewusster zu ernähren und sogar selbst zu kochen.

Das Team in der Reha - und Vorsorgeklinik für Kinder und Jugendliche in Bad Kreuznach erklärt Familien, wie sie bewusster auf ihre Ernährung achten. So wird auch Jens von seiner Mutter begleitet, damit er auch später zu Hause im Alltag den Weg zu einem normalen Gewicht gehen kann.