Der Dorfladen in Farschweiler im Hunsrück ist Treffpunkt des Ortes. Andrea Bussmer kam vor zwei Jahren ins Dorf und fühlte sich auch dank des Ladens von Anfang an wohl. Jetzt will sie sich bei den Ladeninhabern, den vier Schwestern Ilse, Mathilde, Petra und Diane dafür bedanken. mehr...