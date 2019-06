Ein Tag in vier Folgen: Der Pfälzer Comedian Christian "Chako" Habekost ist mit seiner fahrenden Bühne in Dernau. Dort organisiert er Publikum und Akteure für eine Show am Abend unter freiem Himmel.

Dauer 04:46 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Chako Habekost auf dem Weg nach Dernau Der Pfälzer Comedian Christian "Chako" Habekost ist mit seiner fahrenden Bühne unterwegs nach Dernau an der Ahr, um an einem Tag Publikum für seine Vorstellung am Abend zu gewinnen, das dann auch noch selbst für Sitzgelegenheiten sorgt. Dauer 05:00 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Chako Habekost sucht sein Publikum Chako Habekost ist im romantisch-gelegenen Dernau und sucht sein Publikum für seine Vorstellung am Abend. Dabei bekommt er überraschend Unterstützung. Dauer 04:44 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Chako Habekost: Publikum gesucht, Mitspieler gefunden Chako sucht weiter nach Zuschauerinnen und Zuschauern für den Abend - und baut kurzerhand Walter Trabach mit seinem besonderen "Handwerk" in sein Programm ein. Dauer 05:15 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Chako Habekost tritt mitten in Dernau auf Chako Habekost hat einen Tag lang Publikum und Akteure für sein Spontan-Programm in Dernau an der Ahr gesucht und nun ist es soweit: Vorhang auf!