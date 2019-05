Von der Quelle des Rheins in den Schweizer Alpen bis zu seiner Mündung an der Nordsee - die dänische Cellistin Ida Riegels fährt mit ihrem Fahrrad und ihrem Cello den gesamten Flusslauf ab. Unterwegs spielt sie Konzerte an mehr als 30 Orten, so auch in Kamp-Bornhofen. mehr...