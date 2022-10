Rosel Brenner-Lauer feiert diesen Oktober ein besonderes Jubiläum. Sie arbeitet seit 50 Jahren am selben Arbeitsplatz - im Wirtshaus Römerbad in Rheinzabern, das sie auch schon so lange alleine führt. Von Rente will die 83-Jährige nichts wissen. Für sie gibt es nur einen Ort, an dem sie sich wirklich wohl fühlt.