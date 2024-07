Der Urlaub in Italien sollte das Leben von Raffaela Scondo und Sascha Bohner aus Singen komplett auf den Kopf stellen – das war vor zwei Jahren auf dem größten Campingplatz Europas, dem Marina di Venezia. Zwischen Wohnwagen und Zelten traf sie Amors Pfeil aus heiterem Himmel. Beide waren damals noch in einer Beziehung. Die Verwirrung war also groß, ein Urlaubsflirt begann: Sascha stand für die Dokusoap „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ vor der Kamera. Raffaela war mit ihrem Freund auf dem Campingplatz, als sie Sascha kennenlernt. Im Landesschau-Studio erzählt das Paar wie es diesen magischen Moment erlebt und wie sich ihr Leben komplett verändert hat.