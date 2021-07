Wo einst Pferde in ihren Boxen standen, lebt inzwischen eine Familie. In Freiburg haben Silke Stocker-Dewes und ihr Mann Wolfgang Stocker aus einem alten Pferdestall ihren Wohn- und Bürotraum entworfen. Das Haus am Ende des bewaldeten Tales mutet futuristisch an.

Eremitenhaus in Abtsgmünd zu neuem Leben erweckt