Die Arbeit als Vollzugsbeamter in der JVA Stammheim ist sein Beruf, doch sein Herz hängt am Discofox und seinen Auftritten als DJ Klaus. In beiden Welten fühlt er sich daheim, nur dass die Nachtschicht in der Disco unterhaltsamer ist. Seine Frau hat er als "Taxitänzer" kennengelernt und beim Discofox hat es gefunkt. Denn "herrenlose" Damen zum Tanz auffordern -| das war 20 Jahre lang sein Zweitjob. Weil sein Vater Gefängniswärter war, ist Klaus Machowetz direkt neben der Vollzugsanstalt Hohenasperg geboren und aufgewachsen. Jetzt arbeitet er in der JVA Stammheim auf der Krankenstation. Er mag seinen Beruf im Knast, denn er kennt Gefangene von klein auf. Im Landesschau-Studio erzählt er, wie ihm das Tanzen und die Musik helfen, den Gefängnisalltag zu meistern. mehr...