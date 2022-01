Wohnen im Tiny House

Die 77-jährige Waltraud Seitz veranstaltet einen "Kaffeeklatsch to go". Einmal im Monat besucht sie mit Helferinnen etwa 70 einsame Menschen in Mannheim-Sandhofen und bringt ihnen Kuchen und Kaffeepulver an die Haustür. Persönlicher Kontakt ist ihr wichtig, denn viele der Seniorinnen und Senioren sehen wochenlang oft keine anderen Menschen. mehr...