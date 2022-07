Wohnen im Roßbergturm

Abendrot im Yachthafen, Ankern in einsamen Buchten – auch für Menschen ohne Segelschein möglich: Udo Fuellhaas wohnt rund 80 Nächte im Jahr auf seinem kleinen Segelboot, zusammen auf engstem Raum mit wechselnden Feriengästen - Koje an Koje, mit einer gemeinsamen Toilette. Er schippert sie von Hafen zu Hafen, richtet sich ganz nach ihnen, ob sie an Bord Pizza oder an Land Hummer essen wollen, ob sie bis mittags schlafen oder um 6 Uhr die Segel setzen wollen. mehr...