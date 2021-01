In Heidelberg und Umgebung können die Christbäume dieses Jahr nicht abgeholt werden. Die Leute sollen sie selbst entsorgen, am besten klein hacken und in der Biotonne entsorgen. Doch viele wissen oder wollen das nicht. Und so liegen jetzt jede Menge Bäume auf der Straße rum, sehr zum Ärger der Gemeinde und einiger Anwohner. mehr...