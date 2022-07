Am 1. Juli 2002 stoßen bei Überlingen am Bodensee eine russische Passagiermaschine und ein deutsches Frachtflugzeug zusammen. Alle 71 Passagiere kommen ums leben - am Boden kommt niemand zu Schaden - doch einen Feuerwehrmann und Obstbauern trifft es trotzdem. Im Obstgarten von Bernhard und Antonia Kitt schlägt das Heck der Maschine mit 23 Opfern auf. mehr...