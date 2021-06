Wer Vögel und andere Flugtiere verstehen will, der muss auch selber in die Luft gehen. Das sagt zumindest Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts. Also macht er genau das – und zwar im instituts-eigenen Kleinflugzeug. Hoch über dem Bodensee sammelt er zum Beispiel Daten von besenderten Fledermäusen ein. Am Boden verhelfen diese dann Dina Dechmann und Lara Keicher zu spektakulären Erkenntnissen über die bedrohten Fledertiere. mehr...