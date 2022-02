So lebt es sich im Mehrgenerationenhaus

Haus, nein in die Scheune, der Familie Böttcher in Nimburg am Kaiserstuhl ist etwas ganz Besonderes. Vor vier Jahren hatten sich die Eltern von zwei kleinen Kindern in eine alte heruntergekommene Scheune verliebt und sich kurzerhand dafür entschieden, es zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Oma und Opa haben sie gleich mit dazu geholt.