Zwischen herkömmlichen Einfamilienhäusern in einem ländlichen Stadtteil von Esslingen steht ein Exot: Das aus Lärchenholz und Sichtbeton gestaltete Wohnhaus von Linda und Dietmar Schneck. Nicht nur das viele Holz, auch die sparsamen Dimensionen erinnern an Japan. Der Neubau ist gerade mal sechs Meter breit! Was sagen die Nachbarn dazu?