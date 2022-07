Wohnen extrem: Auto im Wohnzimmer

In Deutschland gibt es 23 einheimischen Fledermausarten. In Baden-Württemberg sind fast alle von ihnen zu bestaunen. Alle Arten stehen auf der Roten Liste, einige Arten sind vom Aussterben bedroht. Eine davon ist die Mopsfledermaus. Ihre Leibspeise sind Kleinschmetterlinge, ihr Lieblingsplatz sind Spalten in abgestorbenen Bäumen. mehr...