Wohnen extrem: Alte Uhrenfabrik als Wohnzimmer

Familie Schwer im Schwarzwald bewohnt wohl eines der größten Wohnzimmer im Land – allein das Wohnzimmer hat fast 130 Quadratmetern. Es war ursprünglich der Fabriksaal einer Uhrenmanufaktur mitten in Schonach. Uhren und Gewichte an der Wand und vieles andere erinnern noch heute an vergangene Zeiten. Stück für Stück haben die Konditormeisterin und der Techniklehrer die alten Fabrikhallen für sich erobert und in ein Wohnparadies verwandelt.