Nach 500 Jahren kehrt der Wisent zurück

Prärie-Feeling auf dem Härtsfeld: Vier Wisents sollen die Biodiversität fördern. Ein in Baden-Württemberg einzigartiges Projekt, das das Land zu 90 Prozent fördert. Der Wisent war in Europa so gut wie ausgerottet. Nachdem sich die Wisent-Damen eingelebt haben, soll auch ein Bulle dazukommen und für Nachwuchs sorgen.