Sich reinstürzen in die Arbeit - das ist auch für die Familie Schlumberger Normalzustand, das gehört einfach dazu. Seit Generationen betreibt die Familie ein Weingut in Laufen im Markgräflerland. Zu tun gibt es hier immer was, es wird nie langweilig. Vor allem für ihre Burgundersorten sind die Schlumbergers bekannt. Die bange Frage jedes Jahr: Klappt die Weinlese? Läuft alles gut bis zum Schluss, auch im Jahr 2020? mehr...